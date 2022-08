Elezioni. Bellanova: “Terzo polo: carta vincente e scommessa del riformismo”

- Advertisement -

AgenPress. “Lo abbiamo detto, ci abbiamo lavorato, abbiamo fatto i passi necessari, con apertura, intelligenza, generosità. Il terzo polo è l’occasione per chi non si rassegna all’immobilismo e ai tanti nulla di fatto, la carta vincente e la scommessa del riformismo.

Da oggi il terzo polo è l’unica vera possibilità per chi non ha mai smesso di credere nella politica e per chi vuole tornare a crederci. Buon lavoro a tutti noi. #terzopolo”.

Lo scrive sul suo profilo fb la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.