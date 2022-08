Elezioni. Berlusconi: “Il Pd sta conducendo una campagna fatta di menzogne”

- Advertisement -

Noi al contrario abbiamo chiesto, con un atto formale in Senato, che il governo andasse avanti fino alla fine della legislatura, naturalmente senza i Cinquestelle.

Considero molto grave il linguaggio protervo e offensivo degli esponenti delle sinistre: evidentemente si vuole una campagna elettorale fondata sulla malafede, sulla falsificazione, sulla demonizzazione dell’avversario. La cosa peggiore per l’Italia.

Forza Italia e il centro-destra non si presteranno mai a questo gioco e continueranno a mettere sul tavolo proposte costruttive per il futuro del nostro paese e per il benessere degli italiani.