Elezioni. Binetti (Udc): vittoria Meloni passa dal Centro del Centrodestra

AgenPress. “La vittoria di Giorgia Meloni passa dal Centro, costituito da Udc, Coraggio Italia, Italia al centro e Noi con l’Italia. La leader di Fratelli d’Italia deve presidiare l’area dei centristi del Centrodestra.

Se la sfida al centro fosse raccolta dall’asse Renzi-Calenda i primi a farne le spese potrebbero essere proprio Salvini e Meloni. La Meloni dopo aver saldamente assicurato a destra la coalizione che presidia, deve avere la lungimiranza di rendersi conto che il pericolo può venire dal centro e per questo deve rafforzare a tutti i costi la linea di centro, cosa che qualcuno dei suoi alleati non ha capito o non ha voluto capire.

Il Centro-destra davanti al cosiddetto terzo polo di Renzi e Calenda deve presidiare soprattutto l’elettorato moderato. Quello che oggi rientra nella giurisdizione della quarta gamba della coalizione, quella neo-formazione che hanno appena sottoscritto Cesa, Brugnaro, Lupi e Toti. È un elemento strategico di non poco conto in queste elezioni. Perché rappresenta l’unica incognita, almeno sul piano teorico , per rafforzare la componente centrista dell’elettorato”.

Lo scrive in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc.