Elezioni. Calenda, io leader per la campagna elettorale. Riprenderemo temi proposti da Mario Draghi

AgenPress – “Io sono il leader di questa campagna elettorale, rimane l’autonomia dei partiti”. Così Carlo Calenda, commentando l’accordo elettorale siglato con Italia viva.

“Come mai non ci siamo visti di persona oggi? Ci siamo sentiti un milione e 500mila volte. Lui ha un impegno alla Versiliana, ma ci siamo sentiti 2mila volte. Firmeremo qualcosa ma stanno già firmando gli staff, faremo degli eventi di campagna elettorale assieme”.

“Penso che quello che dobbiamo fare adesso è smettere di parlare di alchimie e parlare di programmi. C’è uno spazio importante per persone che vogliono un’Italia seria, che non fa una lotta contro gli altri ma fa una lotta per il Paese. Quello che è serio da fare talvolta viene considerato di sinistra, talvolta viene considerato di destra per noi è solo logico: dai rigassificatori, al combattere le false cooperative, al salario minimo, sono cose di buon senso che erano tutte nel discorso di Draghi alla Camera e che noi riprenderemo”.