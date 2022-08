Elezioni. Calenda non pone veti su Renzi, che da parte sua dice: “non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi”

- Advertisement -

AgenPress – “Le porte sono aperte a tutti e io ci ho pensato molto. E’ del tutto evidente che la rottura in questa fase paga quasi sempre dal punto di vista dei numeri, ma non si fa politica per i numeri. Non credo che nessuno abbia mai messo veti dal punto di vista coalizione”.

Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in conferenza stampa alla Camera su Matteo Renzi, il quale su Twitter scrive: “Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. Oggi non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi. Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. Pronti, ci siamo”.