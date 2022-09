Elezioni. Calenda replica al voto utile di Letta: sei infantile. Questa campagna ti ha trasformato in peggio

- Advertisement -

AgenPress – “Più di un terzo dei collegi si gioca sugli uninominali. Tradotto, è eletto solo chi arriva primo. E per arrivare primi in un collegio bisogna prender almeno il 30-40 per cento dei voti. E può essere primo o il nostro candidato o quello della destra, quindi chi sceglie altre liste avvantaggia oggettivamente Giorgia Meloni. È bene chiarirlo una volta per tutte”.

Lo aveva detto Enrico Letta insistendo sul voto utile per battere il centro destra ma anche il Terzo Polo. Parole alle quali ha replicato oggi Carlo Calenda. “Tutto così infantile Enrico. Questa campagna – scrive su twitter Calenda – ti ha trasformato in peggio. Ed è un vero peccato. Volgi gli occhi di tigre altrove”. Calenda allega un articolo di Linkiesta in cui il segretario Dem ribadisce la necessità di scegliere tra centrodestra e centrosinistra.



“Ad esempio – dice Letta nell’articolo – a Roma centro ci sono Bonino per noi e Calenda per il cosiddetto Terzo Polo. Chi vota Calenda non ha alcuna possibilità di farlo eleggere. Nemmeno una, quindi un voto a lui, o anche alla candidata del M5s, è un voto a Mennuni, di Fratelli d’Italia”.