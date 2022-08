Elezioni. Di Maio si dice sicuro di superare il 5%. “Porteremo una truppa di parlamentari”

- Advertisement -

AgenPress – Alle prossime elezioni con Impegno Civico “andremo oltre il 3%, andremo ben oltre il 5%. Siamo nati per evitare lo scambio degli estremismi. Impegno Civico entrerà in Parlamento? Lo decideranno gli elettori. Porteremo una truppa di parlamentari che servirà a realizzare degli obiettivi con ragionevolezza”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio.

- Advertisement -

Sul fronte elettorale, “il sistema dei collegi uninominali fa sì che se sei in coalizione puoi essere competitivo. C’è quella di centrodestra che io definisco sfascia-conti e poi c’è quella progressista. Altri hanno scelto di andare da soli e quindi di non essere competitivi”.

Tre sottosegretari, tutti ex M5s candidati per Impegno Civico in Puglia, sono Anna Macina, Dalila Nesci e Giuseppe L’Abbate e tre parlamentari uscenti, Marialuisa Faro, Emanuele Scagliusi e Daniela Donno.

Negli uninominali non ci sono candidati di Impegno civico, nei listini bloccati invece i capilista sono: Marialuisa Faro a Foggia-Bat; Giuseppe L’Abbate a Bari, Daniela Donno a Taranto, Anna Macina a Lecce. Al Senato, invece, capolista è Margherita Rebuffoni, segretaria nazionale di Centro democratico.