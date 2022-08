Elezioni. Fassina, “fermatevi, fate reset per alleanza elettorale democratica e progressista. Lasciate stare agenda Draghi”

Trovate candidature non divisive, civiche e politiche, per i collegi uninominali. È possibile, in ciascun collegio vi sono eccellenti nomi di uomini e donne. Si può fare. La posta in gioco è altissima e rende incomprensibile e davvero irresponsabile la forsennata ricerca di primati di partito e di affermazioni personali. Chi continua a ribadire il suo impegno per “il bene del Paese” non può avere credibilità se “va da solo” o se costruisce un’alleanza ristretta.