Elezioni. Forza Italia: Berlusconi ha scelto di correre n.1 al proporzionale del Piemonte

- Advertisement -

AgenPress. “Il presidente Berlusconi ha scelto di correre in Piemonte, per il proporzionale del Senato”.

Ad annunciarlo il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte Paolo Zangrillo e i suoi vice coordinatori Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani.

- Advertisement -

“Siamo onorati di questa scelta che premia il lavoro svolto in questi ultimi anni da tutti gli onorevoli, dirigenti, quadri eletti e simpatizzanti piemontesi ma che soprattutto mette al centro della politica la nostra regione, le nostre famiglie e le nostre imprese.

Ringraziamo il presidente che ancora una volta ha scelto di scendere in campo in un momento delicatissimo per il nostro Paese, sentendo fortemente il peso storico e l’importanza di questa legislatura per una Italia uscita provata dalla crisi economica e sanitaria e oggi da quella conseguente al conflitto russo-ucraino. Insieme al presidente Berlusconi siamo pronti a scrivere nuovamente una pagina importante della storia dell’Italia portando in Parlamento i nostri valori popolari e liberali”.