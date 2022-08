Elezioni. Letta, dialogo con il M5s? Abbiamo trovato porte chiuse e la volontà di correre da soli

- Advertisement -

AgenPress – “E’ ovvio che io parlo più facilmente con Calenda e Conte di quanto parleremmo mai con Salvini e Meloni. Su questo nessun dubbio. Ma il 25 settembre si vota con questa legge. Noi chiediamo voti per noi perché siamo l’unica proposta politica in grado di contrastare la destra che si è messa tutta insieme. Questo vuol dire che soltanto votando per noi, si riesce ad avere un’alternativa alla destra. Votare per altri significa sostanzialmente agevolare la marcia delle destre in questa campagna elettorale”.

Così il segretario del Pd, Enrico Letta a Radio 24 rispondendo a una domanda sulle eventuali possibilità di un dialogo con il M5s e con il Terzo polo di Carlo Calenda, dopo le elezioni.

“La legge elettorale impone aggregazioni. Io ho fatto di tutto per avere le aggregazioni più larghe possibili, siamo 4 partiti e 4 liste e abbiamo fatto di tutto. Purtroppo abbiamo trovato delle porte chiuse e la volontà di andare da soli da parte di alcuni che hanno fatto altre scelte”.