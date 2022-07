Elezioni. Lupi (NCI): agenda Draghi non è appannaggio del PD

- Advertisement -

AgenPress. “L`agenda Draghi non è appannaggio del Pd. Concretezza, serietà, persone al centro sono valori del centrodestra. Che ha una proposta politica coerente”. Lo afferma il Presidente di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera.

“Spetta a noi moderati ricostruire quel pilastro che dentro il centrodestra prendeva il 39% dei voti. Il mio invito è a recuperare la nostra storia e i suoi valori: responsabilità e sussidiarietà non possono andare disperse”. E aggiunge: “Ridare la parola agli elettori è sempre un bene. Sia il presidente Mattarella sia il presidente Draghi hanno peraltro chiarito che le questioni urgenti saranno affrontate e le scadenze del Pnrr saranno rispettate dal governo uscente.

E già a ottobre si insedierà il nuovo Parlamento che scriverà la prossima legge di bilancio. Ora quel che conta è la ricetta che offriamo all`Italia”. Una ricetta che Lupi riassume in tre punti: “Dignità è lavoro non assistenzialismo: non serve il reddito di cittadinanza, non serve il salario minimo, ma ridare forza ai salari, diminuendo il costo del lavoro per le imprese. Un altro tema è quello della scuola e dell`educazione. E poi l`nergia: basta con i no, bisogna avere il coraggio di tornare al nucleare, alle trivellazioni, ai rigassificatori”.