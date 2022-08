Elezioni. On. Laura Castelli (Impegno Civico): “Progetto che ruota attorno alla nostra passione per l’impegno civico”

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi presentiamo un progetto che parla chiaro al mondo, un progetto che rappresenteremo in prima persona e che rappresenta la passione che noi abbiamo per l’”impegno civico”.

A dirlo ai microfoni di Cusano Italia Tv è l’On. Laura Castelli di Impegno Civico, la nuova lista capitanata da Luigi di Maio. “Lanciamo questo progetto che è sicuramente molto ambizioso e parla alle persone con i problemi delle persone comuni”, ha aggiunto.

Sul coinvolgimento delle figure istituzionali provenienti dalle amministrazioni comunali e sul programma da presentare alle prossime elezioni previste per il 25 settembre, Castelli dichiara “Questo nuovo progetto è rivolto agli amministratori, non solo sindaci ma anche assessori, consiglieri comunali e regionali.

Come sapete quando si consegna il simbolo si deve presentare una prima parte di programma. Abbiamo ovviamente pensato alla linea programmatica e non è negabile che comprenda anche il solco dell’agenda Draghi. Ci apprestiamo però a fare un pezzo di percorso importante con coloro che coinvolgeremo, il riferimento va ovviamente agli amministratori locali, molte dei problemi che coinvolgono una città sono stati da loro risolti, e allora perché non includerli in agenda?”, ha concluso.