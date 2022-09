Elezioni. Paragone, con Salvini e Meloni non cambierà nulla. Il nostro programma ha una visione a lungo periodo

AgenPress – “Non è vero che Salvini e Meloni siano allineati a Italexit. Salvini ha avuto come ministro della Salute Speranza e come ministro dell’interno Lamorgese, lui poi fa tutte le parti in commedia, ha votato super green pass, e tutto il resto; e dal 26 settembre anche Meloni si adeguerà alle indicazioni del Presidente della repubblica. Dal 26 si andrà avanti con la quarta dose e il recovery come prima”. Lo ha detto Gianluigi Paragone, leader di Italexit a In mezz’ora su Rai 3.

“Il nostro non è programma elettorale; per uscire dall’Euro significa che vinciamo le elezioni e allora hai una maggioranza che ti dà una indicazione. Uscire dall’Europa significa uscire da visione liberista, non è un programma a 5 anni è una visione a lungo periodo. Ma lo faremo bene, non porteremmo a Eni partecipata dallo Stato a fare miliardi di extraprofitti