Elezioni. Renzi, il Pd si allea con chi ha fatto cadere Draghi. Rosato, coalizione fittizia con Fratoianni, Di Maio e Calenda

AgenPress – “L’accordo tra Pd e la sinistra radicale svela la verità: anche i dem si alleano con chi ha fatto cadere Draghi. Gli unici coerenti con l’Agenda Draghi siamo noi Terzo Polo. Faremo una campagna elettorale in nome del coraggio e della verità. #ControCorrente”. Lo scrive su Twitter il leader di Iv, Matteo Renzi.

“Il nostro non è un accordo per un programma di governo”. Cari amici, non si batte così la destra, gli italiani vogliono idee chiare non una coalizione fittizia con Fratoianni, Di Maio e Calenda, che non sa con chi governare, come governare e dove collocarsi sulle questioni internazionali. Lo dico come spunto alla analisi della sconfitta che puntualmente aprirete il 26 settembre… Pure stavolta saremo riformisti anche al posto vostro”, scrive sui social il Presidente di IV Ettore Rosato.