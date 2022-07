Elezioni. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “mancano riferimenti ai valori cristiani”

- Advertisement -

AgenPress – “In questa brevissima campagna elettorale ne sentiamo di ogni colore e francamente non si vola alto, anzi. Abbondano più le squalificazioni personali che le idee concrete. Quello che maggiormente ci tocca evidenziare è l’ assoluta mancanza del riferimento ai valori etici di estrazione cristiana. I partiti, ma spesso hanno paura di perdere consensi, dicano con chiarezza che cosa vogliono fare su argomenti come l’ identità sessuale fluida, il gender nelle scuole, la legge 104, le unioni omosessuali, l’ aborto, l’ eutanasia. Un politico che si professi cristiano, sempre che tale professione non sia a parole, ha il dovere etico di indicare i suoi orientamenti e soprattutto i suoi programmi, naturalmente mostrandosi coerente quando andrà in Parlamento”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò