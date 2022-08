Elezioni. Stefano Tunis di Sardegna 20Venti firma accettazione candidatura per Noi Moderati

- Advertisement -

AgenPress. Esiste un modo diverso per votare centrodestra, e cioè scegliere Noi Moderati che da oggi vanta un supporto essenziale, quello di Sardegna20Venti avendo il suo leader Stefano Tunis firmato questa notte l’accettazione di candidatura per la lista Noi Moderati che acquisisce così una fortissima alleanza locale.

E probabilmente non sarà la sola, fatto essenziale per il potenziamento politico di una alleanza che ha l’ambizione di avere un futuro e non quella di rimanere un cartello elettorale.

L’accordo politico stipulato nella notte con il leader del movimento Sardegna20Venti crea una vera opportunità di raggiungimento del 3 per cento in quanto Sardegna20Venti si è attestata da anni stabilmente alle amministrative sul 10 per cento.

Con la candidatura di Tunis all’interno dei Moderati e dunque con l’impegno concreto di Sardegna20Venti i collegi uninominali della Sardegna – che sono 4 – diventano facilmente conquistabili dal centrodestra, quando invece fino a ieri erano contendibili dal centrosinistra.

Il mondo civico ha infatti un riferimento preciso e riconoscibile in Tunis. I movimenti civici e regionali saranno determinanti più che mai per il conseguimento del successo elettorale delle forze politiche tradizionali.