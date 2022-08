Elezioni. Verso il “listone centrista” nel centrodestra

- Advertisement -

AgenPress. Salta il Tavolo del centrodestra che la settimana scorsa aveva chiuso senza l’accordo dei centristi di Cesa sulla ripartizione dei seggi uninominali.

Ad ora stanno lavorando gli sherpa per una grande lista centrista che veda tutte le anime insieme per far decollare l’offerta moderata che come alcuni hanno denunciato – vedi il sardo Tunis – è assolutamente carente.

- Advertisement -

Si parla di un unico listone con dentro Cesa e Brugnano, ma potrebbe riguardare anche Toti e Lupi: anche se questo ultimo sembrerebbe già inglobato nel progetto di Gianfranco Rotondi dei cattolici nella destra.