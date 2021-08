Empoli. Operaio edile muore cadendo da una finestra. Indaga la polizia

- Advertisement -

AgenPress – Un operaio albanese di 34 anni è precipitato nel pomeriggio ad Empoli da una finestra al secondo piano di una palazzina in cui erano in corso lavori edili. Quando è giunto sul posto il 118 l’uomo era già morto. Il corpo è stato trasferito all’istituto di Medicina legale a Careggi (Firenze) a disposizione della procura per l’autopsia. Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia. Da chiarire se c’erano altri quando l’uomo è caduto e se lavorava nella casa in modo regolare. Intervenuti anche gli ispettori della Asl.

Gli accertamenti della polizia considerano più ipotesi, dall’incidente sul lavoro durante i lavori di ristrutturazione dell’appartamento, a un possibile suicidio come era stato detto all’inizio, quando è scattato l’intervento di soccorso per un uomo precipitato da una finestra. Oltre all’identificazione della vittima, sono stati effettuati i rilievi da parte del personale del commissariato di Empoli, mentre si cercano testimoni ed eventuali compagni di lavoro impegnati nello stesso cantiere. L’operaio è morto subito nella caduta, che è avvenuta verso le 14.30 in un edificio di via Benedetto da Maiano.