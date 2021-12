Era caduto da una roccia di 10 metri. Ritrovato e recuperato vivo Pascal, l’Alaskan Malamute sparito ieri

- Advertisement -

AgenPress – È stato ritrovato e recuperato Pascal, l’Alaskan Malamute sparito ieri nel canale sotto il Bivacco dei Lòff dopo essersi allontanato all’improvviso dai proprietari, che, non vedendolo più tornare e non essendo per loro possibile muoversi senza rischi, avevano chiesto aiuto al Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane.

Ieri i soccorritori avevano cercato il cane attorno alla struttura, scendendo anche lungo la traccia lasciata dell’animale sotto il Bivacco, senza purtroppo rinvenirlo.

Questa mattina alle 9 una squadra è nuovamente salita ai Lòff per tentare di ritrovarlo. I volontari si sono calati con le corde nel canale, dalla parte opposta rispetto alla discesa di ieri, e al termine di due doppie hanno sentito un lieve mugolio sotto di loro: Pascal era caduto da un salto di roccia di 10 metri ed era rimasto bloccato su una cengia.

Fortunatamente illeso, era però agitato, così i soccorritori hanno prima provveduto a calmarlo, lo hanno assicurato con un cordino alla pettorina e lentamente si sono calati con lui altri ottanta metri, mentre una seconda squadra andava loro incontro dal basso, battendo la pista nella neve per facilitare il rientro.

Pascal è stato quindi portato al parcheggio dei mezzi e da lì a Tovena per essere riconsegnato ai proprietari. Presente anche un soccorritore del Centro Cadore, arrivato in supporto alla ricerca con il drone.

Fonte, https://www.nordest24.it/pascal-e-vivo-ritrovato-e-recuperato-lalaskan-malamute-sparito-ieri-nel-canale/