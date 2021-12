Ex Embraco. Riunito tavolo al Mise

- Advertisement -

AgenPress. Al Ministero dello Sviluppo economico il coordinatore della struttura per le crisi d’impresa Luca Annibaletti ha presieduto la riunione del tavolo sull’ex Embraco, a cui hanno preso parte il curatore fallimentare dell’azienda, la regione Piemonte, le istituzioni locali, i sindacati e i consulenti di Whirlpool.

Nel corso dell’incontro, Annibaletti ha confermato quanto già emerso nei mesi scorsi sulla situazione dello stabilimento di Riva di Chieri per evitare illusioni tra i lavoratori: “Mi rendo conto delle difficoltà ma purtroppo non sono arrivate proposte concrete che consentono la reindustrializzazione del sito piemontese della ex Embraco”.

Per Annibaletti il percorso per risolvere la crisi passa attraverso la ricollocazione dei lavoratori che potranno contare anche sulla normativa, introdotta dal Mise su volontà del ministro Giorgetti, che punta ad incentivare l’assunzione dei lavoratori da aziende in crisi. Questo percorso di ricollocazione vedrà il coinvolgimento anche del Ministero del Lavoro, della regione Piemonte e delle istituzioni locali, di Confindustria e delle altre associazioni imprenditoriali.

Il Mise riconvocherà il tavolo entro la metà di gennaio anche per valutare con le altre istituzioni tutti gli altri strumenti disponibili a supportare i lavoratori.