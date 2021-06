Ex Ilva. Arrestati Amara, Paradiso, Ragno e Nicoletti. Obbligo di dimora per Capristo

AgenPress – Sono quattro le persone arrestate, due in carcere e due ai domiciliari, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza, competente sui magistrati del distretto di Taranto e Brindisi. In carcere sono finiti l’avvocato Pietro Amara e il poliziotto Filippo Paradiso. Ai domiciliari l’avvocato di Trani Giacomo Ragno e Nicola Nicoletti, che è stato consulente dei commissari dell’ex Ilva dal 2015 al 2018. L’obbligo di dimora è stato invece disposto per Carlo Maria Capristo, che è in pensione da alcuni mesi.

La Procura della Repubblica di Potenza ha inoltre disposto il sequestro preventivo di 278 mila euro nei confronti dell’avvocato Ragno, pari all’importo delle parcelle professionali pagate dai commissari dell’Ilva per gli incarichi ricevuti dallo stesso avvocato “nel contesto del patto corruttivo” scoperto dagli investigatori, che hanno ascoltato circa 80 testimoni. La Guardia di Finanza e la Polizia, coordinate dalla Procura potentina, hanno inoltre acquisito “copiosa documentazione su indagini finanziarie e bancarie, ottenuta – è specificato in un comunicato firmato dal Procuratore di Potenza, Francesco Curcio – anche attraverso lo scambio di atti e informazioni con le Procure di Milano, Roma, Messina, Lecce e Perugia”.