Falconara Marittima. Investita ed uccisa mentre attraversa con il cane le strisce pedonali

- Advertisement -

AgenPress – Una donna di 58 anni è stata investita e uccisa da un’auto mentre attraversava con il suo cane la strada sulla Flaminia a Falconara Marittima (Ancona) nei pressi del sottopasso nel quartiere di Villanova.

L’incidente è avvenuto verso le 9.30.Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata travolta da un’auto Mercedes che è stata anche tamponata da un’altra vettura – alla guida dei veicoli due donne – ma non è ancora chiaro se l’investimento sia avvenuto prima o dopo il tamponamento; e cioè se la Mercedes si fosse fermata, forse per far attraversare la donna, e l’avesse travolta dopo essere stata tamponata, o se avesse investito la vittima e poi, arrestatasi per questo, fosse stata urtata dall’altra vettura. Il cagnolino che è rimasto illeso nell’incidente.

- Advertisement -

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Falconara, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 e della Croce Gialla. Sono ancora in corso i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente e identificare la vittima.

- Advertisement -