Fapi, No a prelievo forzoso da conti correnti

AgenPress. “Autorizzare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a effettuare un accesso massivo all’Anagrafe dei rapporti finanziari, per vedere in tempo reale la giacenza sui conti correnti ed effettuare i pignoramenti non è degno di una repubblica democratica. Non possiamo immaginare che il fisco prelevi direttamente dai conti correnti degli italiani senza le dovute garanzie.

Si tratta di un meccanismo che viola la privacy di milioni di contribuenti e che istituisce uno stato di polizia che non si addice alla nostra tradizione liberale e democratica. Il Governo lavori, invece, per rendere la tassazione adeguata alla capacità contributiva di imprese e cittadini riducendo le aliquote”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.