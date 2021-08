Fiammetta Modena (FI): Sisma centro Italia, “Bene avvio ricostruzione, ma tempi non siano biblici”

- Advertisement -

AgenPress. “Sono passati cinque anni dal sisma avvenuto nel centro Italia. E’ recentissima la notizia della Cabina di regia per l’ uso dei fondi che provengono dal Recovery. Traduzione operativa: abbiamo un miliardo per la ricostruzione e 780 milioni per le iniziative legate al rilancio economico. Sono stati previsti ultimamente anche 500 milioni per la riedificazione delle scuole. La macchina si è messa in moto”.

Lo dichiara, in un video sui social, la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena.

“La ricostruzione è stata bloccata – evidenzia la componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama – da una non considerazione delle difficoltà connesse” all’assenza di parametri adeguati, da parte di alcuni immobili usati a livello abitativo, perché tali strutture sono situate “in zone di montagna”.

L’ individuazione delle soluzioni – prosegue la parlamentare – “ha bloccato a lungo gli interventi per fare ripartire la ricostruzione privata. Però vuoi per l’ attenzione posta nei vari decreti Sostegni approvati dal Parlamento, nel Recovery e nel cosiddetto ‘ Fondone’, cioè i soldi affiancati agli aiuti europei per le zone sismiche, possiamo dire che c’è stato un netto miglioramento in riferimento alla ricostruzione che è ripartita. Speriamo quindi che i tempi “non siano biblici”, come abbiamo visto invece in occasione di altri disastri, dovuti a eventi tellurici, conclude l’ esponente azzurra”.