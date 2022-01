Firmato il primo protocollo d’intesa Federitaly e Uniexportmanager

- Advertisement -

AgenPress. Nei giorni scorsi il presidente di FEDERITALY, Carlo Verdone, e il presidente di UNIEXPORTMANAGER Giuseppe Vargiu, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che mira a rafforzare la collaborazione tra le due organizzazioni ed in particolare a promuovere le tesi del Manifesto #Exportitalia2030 per lo sviluppo dell’export ed il sostegno alle PMI che intendano intraprendere un percorso di crescita e presenza sul mercato internazionale.

FEDERITALY e UNIEXPORTMANAGER promuoveranno, congiuntamente, anche una serie di iniziative presso le istituzioni Italiane ed Europee a supporto delle tesi del Manifesto #ExportItalia2030 oltre ad eventi formativi per le aziende aderenti a FEDERITALY.

- Advertisement -

Particolare soddisfazione per la firma del protocollo d’intesa è stata espressa anche dal segretario nazionale di FEDERITALY Lamberto Scorzino, che ha sottolineato l’importanza di promuovere l’export del Made in Italy supportando le microPMI con professionalità e competenza.

“Le tesi del manifesto #ExportItalia2030 sono ampiamente condivisibili e particolarmente adatte allo sviluppo dell’export in quelle micro e piccole aziende che rappresentano l’ossatura del nostro sistema produttivo oltrechè dell’eccellenza del Made in Italy. E per questo le sosteniamo convintamente, ha dichiarato il presidente di FEDERITALY, CARLO VERDONE.

Giuseppe Vargiu, presidente di UNIEXPORTMANAGER, ha sottolineato come questo accordo apra la strada ad un modello di collaborazione interassociativa di nuova generazione, virtuoso, ed in grado di generare valore aggiunto sia per le aziende aderenti a FEDERITALY sia per i professionisti di UNIEXPORTMANAGER.

- Advertisement -

Altro filone di collaborazione tra le due realtà associative firmatarie dell’accordo sarà il premio “EXPORT ITALIA“: proprio in queste ore si stanno definendo le modalità d’interazione che verranno presentate quanto prima in un evento online alla presenza dei vertici delle due associazioni.