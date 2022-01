Florida. Incidente camion con 100 scimmie da laboratorio per vaccino Covid. Uccise tre che erano scappate

- Advertisement -

AgenPress – Un camion che trasportava un centinaio di scimmie dirette ad un laboratorio in Florida ha avuto un incidente in Pennsylvania e tre di loro sono riuscite a scappare, innescando una caccia da parte della polizia che è poi riuscita ad ucciderle.

Il veicolo si è scontrato con un autocarro con cassone ribaltabile vicino a Danville, in Pennsylvania. Tre scimmie sono state successivamente catturate, ma una risulta ancora in fuga. La polizia di Stato della Pennsylvania ha diffuso l’immagine di un primate appollaiato su un albero al bordo della Route 54.



Le scimmie Cynomolgus, note anche come macachi dalla coda lunga, possono costare fino a 10.000 dollari ciascuna e sono particolarmente richieste per la ricerca sul vaccino contro il coronavirus, secondo il New York Times.