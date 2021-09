Forza Italia. Prestigiacomo critica transumanza, con Berlusconi “non in piena salute”

- Advertisement -

AgenPress – “Ho rispetto per le scelte di tutti, fra chi ha cambiato partito ho anche degli amici. Però la transumanza dei parlamentari non è un bello spettacolo e non mi pare porti consensi, mettiamola così. E poi, insomma, con il presidente non in piena salute, vedere il cambio di casacca di deputati di prima legislatura che a lui devono il seggio parlamentare, non mi è piaciuto tanto…”.

Così la parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo in un’intervista a Repubblica, in merito ai parlamentari che stanno lasciando il partito. Per Prestigiacomo, “anche Toti dovrebbe essere riconoscente verso Berlusconi e verso Forza Italia che lo ha votato per essere il bravissimo presidente che è della Liguria. Le operazioni di Palazzo – dice – solitamente non pagano. Se non è riuscita a Renzi, un ex premier oggettivamente molto abile..”.

“Chi va troppo vicino al Re Sole finisce per bruciarsi. Chi pensava di fare le scarpe a Berlusconi se l’è fatte fare, le scarpe. Se avessero avuto pazienza forse avrebbero anche avuto un futuro politico. E invece, figure di qualità si sono bruciate”.