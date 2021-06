- Advertisement -

“Il dolore non diventi strumento per un like in più”

AgenPress. Il Garante della Privacy chiede lo stop della diffusione del video, già trasmesso da alcune tv e siti on line, relativo agli ultimi istanti della tragedia della funivia del Mottarone.

Il Garante ha richiamato i Media “al rispetto del principio di essenzialità dell’informazione” e “alla salvaguardia della dignità delle persone”. Agli utenti dei social: “Il dolore non diventi strumento per un like in più“.