Garante Privacy: multa da 26,5 mln di euro a Enel Energia

AgenPress. Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Enel Energia per 26,5 milioni di euro per aver trattato in modo illecito i dati personali degli utenti a fini di telemarketing.

“Bene, ottima notizia! Fioccano finalmente sanzioni significative per le attività illecite di telemarketing e di teleselling, anche se ne servirebbero molte ma molte di più” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“E’ vergognoso, comunque, che il problema del marketing selvaggio sia ancora irrisolto e che dopo 4 anni esatti dall’entrata in vigore della legge che avrebbe dovuto salvarci dalle telefonate moleste nulla sia nella sostanza cambiato. Per non parlare del fatto che ancora non c’è il nuovo Registro delle Opposizioni” conclude Dona.