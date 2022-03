Garavini (IV): “Invio armi all’Ucraina scelta difficile ma inevitabile”

- Advertisement -

AgenPress. “La decisione presa in Consiglio dei Ministri di cedere materiale bellico all’Ucraina, impegnata in una dura resistenza a tutela della propria integrità territoriale, non è facile, per un Paese di pace come il nostro. Ma è inevitabile e opportuna, in considerazione del pericolo rappresentato dall’aggressione voluta da Putin”.

“Non a caso altri Paesi europei, nei giorni scorsi, hanno preso la stessa decisione. Ad esempio la Germania o la Svezia. Dopo decenni passati senza avere mai fornito armi a paesi in guerra. Siamo in una fase estremamente delicata. Nella quale è necessario intervenire.

Per dimostrare da subito alla Russia, e a suoi eventuali alleati, che l’aggressione alla democrazia e alle sovranità territoriali di altri paesi non è tollerata. Ed evitare che quanto sta succedendo in Ucraina possa ulteriormente degenerare”.

Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri.