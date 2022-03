Gas. Putin vuole i rubli? Nessun “paese ostile” è disposto a farsi ricattare. Contratti basati sull’euro

- Advertisement -

AgenPress – Le aziende e i governi occidentali hanno respinto le richieste della Russia come violazione dei contratti esistenti, che sono fissati in euro o dollari USA.

La Germania è il più grande cliente della Russia nell’UE. Il ministro dell’Economia del Paese, Robert Habeck, ha dichiarato: “È importante per noi non dare un segnale che saremo ricattati da Putin”.

E il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner ha fatto eco alle sue parole: “E’ chiaro per noi che non ci possono essere ricatti politici. Siamo convinti che i contratti siano contratti. I contratti sono basati sull’euro e quindi continueremo a pagare le importazioni di energia in euro”.

“Guarderemo nei dettagli cosa viene proposto. Quello che è chiaro è che per noi non ci possono essere forme di ricatto politico. I contratti vengono rispettati così come sono scritti. In particolare non vogliamo contribuire a riempire le casse della guerra di Putin”.

Al momento non è ancora chiaro a quali “contratti e processi di pagamento sono interessati dalla decisione della Russia di costringere gli acquirenti di gas a pagare le forniture in rubli”, afferma l’utility tedesca E.On. La società non ha contratti di importazione a lungo termine con Gazprom. Una piccola parte del suo portafoglio contiene volumi di gas contrattati da Gazprom in Europa in euro. E.On, inoltre, ha smesso di acquistare nuovi volumi di gas da compagnie russe.

Anche la Francia insiste che “i contratti sono contratti”.

Nel Regno Unito , il primo ministro Boris Johnson afferma che pagare in rubli “non è qualcosa su cui esamineremo”.

La società energetica olandese Eneco afferma di avere un contratto a lungo termine con Wingas, una filiale tedesca della russa Gazprom, per la consegna fino al 2030.

“Eneco si aspetta che il suo attuale contratto in euro con Wingas venga onorato”, ha aggiunto.