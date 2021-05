Gaza. E’ tregua tra Israele e Hamas, che annuncia “la vittoria sui nemici”

AgenPress – E’ in vigore dalle 2 di notte e sembra reggere la tregua raggiunta con la mediazione dell’Egitto tra Israele e Hamas dopo undici giorni di battaglia. Fino all’alba non sono stati segnalati lanci di razzi dalla Striscia di Gaza in direzione di Israele e, riporta il Times of Israel, non ci sono notizie di raid israeliani nell’enclave palestinese controllata da Hamas, che rivendica la “vittoria” e migliaia di persone, riferisce al Jazeera, sono uscite in strada a celebrare il cessate il fuoco nei Territori Palestinesi.

“Oggi la resistenza dichiara vittoria sui nemici”, ha detto Khalil al-Hayya, numero due di Hamas a Gaza, come riporta il Jerusalem Post. Il Times of Israel parla di migliaia di persone radunate stamani a Khan Yunis, nel sud della Striscia, fuori dalla casa di Mohammed Deif, capo del braccio armato di Hamas. Per Ali Barakeh, della Jihad Islamica, la tregua è una sconfitta per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e una “vittoria per il popolo palestinese”.

“Gli Usa hanno approcciato la crisi” tra israeliani e palestinesi “con un solo focus, arrivare alla fine del conflitto il più presto possibile. Il cessate il fuoco, se tiene, porta più vicino a questo obiettivo”, ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu Linda Thomas-Greenfield, sottolineando che “questo risultato è stato ottenuto strategicamente, multilateralmente e diplomaticamente”.

co.