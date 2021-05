Gaza. Netanyahu, operazione richiederà tempo. Nessun terrorista è al sicuro

AgenPress – “L’operazione a Gaza richiederà ancora tempo. Continueremo quanto necessario per riportare la calma”

Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu aggiungendo che l’esercito ha “colpito oltre 1.000 obiettivi a Gaza con un duro prezzo per Hamas, inclusa la sua rete sotterranea che ha un serio, ma non completo danno. Nessun terrorista è al sicuro”, ha spiegato sottolineando che l’esercito “ha messo fuori uso le torri del terrore” in riferimento ai grattacieli buttati giù dall’aviazione, tra cui quello che ospitava media internazionali. Poi ha ribadito che l’esercito sta “facendo di tutto per ridurre le vittime civili al minimo”.

Israele “ha il sostegno degli Usa”, ha aggiunto Netanyahu escludendo che ci siano pressioni: “Non è vero. Ringrazio Biden e gli altri leader che ci sostengono”.

Riguardo alla durata dell’operazione ha affermato che “ci vorrà tempo. Abbiamo il sostegno internazionale e lo usiamo”.