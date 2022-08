GB. Intervenire subito per il rilascio di Salma al-Shehab, condannata a 34 anni di carcere in Arabia Saudita

- Advertisement -

AgenPress – Liz Truss, è stata invitata a intervenire nel caso “oltraggioso” di una studentessa dell’Università di Leeds incarcerata in Arabia Saudita per 34 anni per il suo uso di Twitter.

Hilary Benn, parlamentare laburista di Leeds Central, ha affermato che il Regno Unito aveva il “dovere” di premere per il rilascio di Salma al-Shehab, una cittadina saudita che viveva in Gran Bretagna ed è stata detenuta dopo essere tornata a far visita alla famiglia l’anno scorso.

Shehab, che ha due bambini piccoli, è stata inizialmente incarcerata per tre anni per “aver causato disordini pubblici” e “destabilizzazione della sicurezza civile e nazionale” dopo essere apparso per sostenere attivisti e dissidenti su Twitter .

Ma la scorsa settimana una corte d’appello ha emesso una nuova sentenza – 34 anni di carcere seguiti da un divieto di viaggio di 34 anni – dopo che un pubblico ministero ha chiesto alla corte di prendere in considerazione altri presunti crimini. Ha descritto di aver subito abusi e molestie dietro le sbarre , raccontando a un tribunale saudita di essere stata sottoposta a interrogatori dopo aver ricevuto farmaci che l’hanno stordita. Amnesty International ha chiesto il suo “rilascio immediato e incondizionato”.

In una lettera a Truss, Benn afferma che il Regno Unito deve intervenire, e la invita a “rappresentare le autorità saudite” per Shehab “in modo che possa essere liberata per tornare alla sua famiglia e ai suoi studi”. Dice che il caso è “completamente in contrasto con la pretesa dell’Arabia Saudita di migliorare i diritti umani”, scrivendo: “Sembra che tutto ciò che abbia fatto sia usare il suo account Twitter per sostenere i diritti delle donne e una maggiore libertà, e per chiedere il rilascio di attivisti imprigionati in Arabia Saudita”.

“L’Arabia Saudita dice, ‘stiamo riformando il paese.’ Non si può da un lato dire “stiamo aprendo e liberalizzando il Paese” e dall’altro mandare in prigione una donna per aver espresso le sue opinioni su Twitter.

“Penso che abbiamo il dovere, come cittadini e paesi, di parlare quando i diritti umani vengono abusati e negati in questo modo. Il fatto che fosse una studentessa in una delle nostre università si aggiunge a tale obbligo”, ha aggiunto definendo il caso “scioccante e oltraggioso”.

L’Università di Leeds ha dichiarato: “Siamo profondamente preoccupati di apprendere dei recenti sviluppi nel caso di Salma e stiamo cercando consigli per sapere se c’è qualcosa che possiamo fare per sostenerla. I nostri pensieri rimangono con Salma, la sua famiglia e i suoi amici nella nostra affiatata comunità di ricercatori post-laurea”.