GB. Ministero Difesa: Kharkiv, Chernihiv e Mariupol “rimangono in mani ucraine” nonostante bombardamenti russi

AgenPress – Le città ucraine di Kharkiv, Chernihiv e Mariupol “rimangono in mano ucraina”, nonostante i pesanti bombardamenti delle forze russe, ha affermato giovedì il Ministero della Difesa britannico (MoD).

“Alcune forze russe sono entrate nella città di Kherson, ma la situazione militare rimane poco chiara”, ha affermato il Ministero della Difesa nel suo ultimo aggiornamento dell’intelligence .

- Advertisement -

Tuttavia, il sindaco della città Ihor Kolykhaiev ha affermato che l’esercito ucraino non è più presente a Kherson in una dichiarazione pubblicata mercoledì su Facebook.

I residenti devono ora eseguire le istruzioni di “persone armate che sono venute all’amministrazione della città”, ha affermato Kolykhaiev, indicando che la città è ora caduta sotto il controllo russo.

Secondo l’aggiornamento del Ministero della Difesa, il corpo principale di una grande colonna russa che avanza verso la capitale dell’Ucraina, Kiev, rimane a più di 30 chilometri (circa 18 miglia) dal centro della città.

- Advertisement -

Ha fatto “pochi progressi distinguibili in oltre tre giorni” essendo stato “ritardato dalla resistenza ucraina, da guasti meccanici e dalla congestione”, ha affermato il Ministero della Difesa. 498 soldati russi sono già stati uccisi e 1.597 feriti nella guerra di Putin”.

“Il numero effettivo di persone uccise e ferite sarà quasi sicuramente considerevolmente più alto e continuerà ad aumentare”.

Nel suo ultimo aggiornamento, l’esercito ucraino ha affermato che le forze russe rimangono “senza successo” nelle direzioni in cui stanno avanzando e che la città meridionale di Mariupol rimane in mano ucraina.

Mariupol, che ha subito intensi bombardamenti, è visto come un premio chiave per i russi in quanto unirebbe le loro forze nel sud e nell’est.

Secondo la dichiarazione militare, le forze russe hanno continuato il loro assalto alle aree vicine alla capitale Kiev – Vyshgorod, Fastiv e Obukhiv – con più campi da campo russi osservati anche in altre aree.

Ha aggiunto che paracadutisti russi sono stati visti nella regione del Mar Nero insieme a razzi, diretti in direzione della città portuale meridionale di Odesa.

La dichiarazione ha anche messo in guardia gli utenti di Internet dal condividere “informazioni sui bombardamenti in tempo reale” poiché ciò “potrebbe essere di interesse per i cannonieri russi per regolare ulteriormente il prossimo colpo nemico”.