Gen. Tricarico: “Putin ha arruolato associazioni criminali contro Ucraina”

AgenPress. «La criminalità organizzata secondo me sta già avendo un ruolo perché nella guerra cibernetica è quasi certo che Putin stia usando dei gruppi criminali. Mi auguro che i criminali informatici italiani possano combattere al fianco dell’esercito ucraino. Mi auguro che anche i ‘malandrini’ italiani siano corsi in aiuto della povera Ucraina».

Lo ha dichiarato il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio in onda su YouTube (online al link https://www.youtube.com/watch?v=NdqQNhymtJs).

«È un fatto certo che le organizzazioni criminali siano già attive nell’aspetto tecnologico. Quando il povero vicepresidente ucraino, mi pare nel secondo o terzo giorno di ostilità, fece appello a tutti gli esperti informatici affinchè si adoperassero contro una lista di obiettivi che lui stesso aveva indicato, in cuor mio mi sono augurato che i criminali informatici italiani si potessero associare a questo esercito, che è stato chiamato proprio “IT Ukrainian Army”, che è molto capace, non raggiunge quello russo ma so che alcuni danni li ha provocati.

Mi sono augurato che anche i ‘malandrini’ italiani siano accorsi in aiuto della povera Ucraina. Che la smettessero quei soggetti di commettere crimini e corressero invece in aiuto del governo ucraino che aveva indicato tutta una serie di obiettivi: lasciare l’attacco a quella banca e attaccare il sito governativo russo», ha affermato il generale Tricarico.