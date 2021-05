Giacomo Portas (Moderati): Il Pd ha bisogno di cambiare simbolo

AgenPress. «Il Pd ha bisogno di cambiare simbolo». Giacomo Portas, leader dei “Moderati”, in un’intervista esclusiva rilasciata a Spray News esorta il segretario dei dem Letta a cambiare le insegne che definisce «datate».

Per quanto riguarda il Quirinale, invece, si ritrova con chi ritiene che l’attuale premier Draghi sia il profilo giusto per il dopo Mattarella, ma allo stesso tempo non esclude del tutto neanche l’ipotesi Pierluigi Bersani.

Sulle amministrative, poi, si dichiara scettico rispetto all’ipotesi di un centrosinistra unitario. «A Roma, Milano e Torino non esiste un’alleanza. In futuro potrebbe esserci. Aspettiamo il partito di Conte».