Giappone. Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi arma fuoco è in gravi condizioni

AgenPress – L’ex primo ministro nipponico Shinzo Abe è crollato a terra durante un discorso a Nara, nel Giappone centrale. Lo riporta il network pubblico Nhk, riferendo che Abe è stato visto sanguinare dal torace e che è stato sentito un rumore compatibile a quello di uno sparo. L’ex premier, soccorso, è stato portato subito in ospedale, “sembrerebbe non mostrare segnali vitali” nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni.

L’episodio è avvenuto intorno alle 11.30 (4.30 in Italia) nella città di Nara, nel Giappone centro-occidentale, dove Abe era impegnato in un evento elettorale a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico. Il network pubblico Nhk ha riferito che Abe, 67 anni, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, ma i vigili del fuoco hanno riferito che le sue condizioni sono apparse molto gravi visto che non mostrava “segnali di vita”.

Il bollettino medico dice che Shinzo Abe è “in gravi condizioni”. Il primo ministro Fumio Kishida, rientrato d’urgenza alla Kantei con tutto il governo dopo aver sospeso con tutti i partiti di opposizione la campagna elettorale per il rinnovo della Camera Alta in programma domenica 10 luglio, ha detto di “augurarsi e di pregare dal profondo del suo cuore che possa sopravvivere”, condannando “nel modo più deciso possibile” l’attentato ai danni di Abe, definito come “inaccettabile”.

Kishida ha definito l’attacco contro Abe un atto “vile e barbaro”, assicurando che un’azione del genere, fatta durante la campagna elettorale che è alla base della democrazia, è assolutamente imperdonabile. Il premier è rientrato d’urgenza in elicottero a Tokyo, lasciando ogni impegno elettorali, dovendo presiedere una riunione del governo d’emergenza per esaminare la situazione e per prendere i relativi provvedimenti. Anche i partiti di opposizione hanno deciso di fermare la campagna elettorale in segno di solidarietà e di tornare nella capitale.