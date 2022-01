Green pass per accesso ai tribunali, la protesta degli avvocati

- Advertisement -

AgenPress. 141 avvocati da tutta Italia contestano le misure adottate dal Governo con il D.L.Vo 1/2022 che limita l’accesso dei legali ai tribunali sulla base del green pass con ulteriore discriminazione per gli ultracinquantenni. E chiedono subito all’UCPI un incontro.

“Inaccettabile discriminazione… è il diritto, non la scienza (per sua definizione in continua evoluzione e quindi fallace) la base della civiltà…vigono tre diversi regimi a seconda dell’età e della qualifica di chi entra, come se il pericolo sanitario non fosse uguale per tutti…il diritto alla difesa è inviolabile.. normative adottate senza aver prima interpellato alcuno “scienziato”, fuoriuscite da oscure “cabine di regia…” – Sono alcune frasi che fanno parte di una lettera inviata alla Giunta dell’Unione camere penali Italiane -.

