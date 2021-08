Green pass. Proseguono in Francia le proteste degli oppositori

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – A pochi giorni dall’entrata in vigore del green pass nei luoghi pubblici, gli oppositori della misura antiCovid scendono ancora in piazza oggi in Francia per il quinto fine settimana consecutivo. Oltre 200 gli eventi in programma.

Secondo una fonte della polizia, le autorità prevedono “circa 250.000 manifestanti” nelle piazze del paese, contro gli oltre 237mila stimati la settimana scorsa dal ministero dell’interno, più del doppio rispetto agli inizi della protesta a metà luglio. Da parte sua, il collettivo militante Le Nombre Jaune, che pubblica un conteggio città per città su Facebook, ha reso noto che sabato scorso in Francia sono scesi in piazza oltre 415mila manifestanti.

Oggi a Parigi, dove la presenza dell’estrema destra impedisce un fronte comune, sono previste tre manifestazioni mentre il sud del paese dovrebbe vedere il maggior numero di dimostranti: soprattutto a Tolone, Montpellier, Nizza, Marsiglia e Perpignan. I manifestanti denunciano che il green pass costituisce un ostacolo alla loro “libertà”, se non addirittura una “dittatura sanitaria”. Accuse, queste, che il Governo respinge di fronte ad un Coronavirus sempre più agguerrito a causa della variante Delta.