Green pass. Rezza, estate quasi normale. Crescita decelera. 3/a dose forse ai più fragili

AgenPress – “L’aumento sembra aver decelerato, ma l’incidenza tende a crescere anche se più lentamente rispetto al passato: quindi è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti e misure come il green passo possono evitare in questo momento conseguenze permettendo alle attività di continuare e vivendo una estate quasi normale”.

Così il direttore della Prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza in conferenza stampa. “Il messaggio è positivo per l’andamento dell’Rt ,c’è cauto ottimismo per la diminuzione della velocità di aumento dell’incidenza ma dall’altra parte bisogna continuare a mantenere comportamenti prudenti”.

“E’ importante come dice Oms che è necessario rendere possibile l’accesso al vaccino in tutti i Paesi, anche i più poveri, però non credo che ciò debba influenzare le scelte dei paesi che hanno vaccini a disposizione, e che possono fare donazioni, ma è giusto valutare con attenzione le eventuali necessità legate alla terza dose. In questo momento c’è una discussione in atto e non ci sono certezze: bisogna studiare la tempistica e potrebbe essere considerata una rivaccinazione entro l’anno per persone più fragili e grandi anziani. Va invece valutata la terza dose per altre categorie”.