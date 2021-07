Green pass. Ricciardi, obbligo dove c’è aggregazione. Fonti governo, ipotesi per trasporti a lunga distanza

- Advertisement -

AgenPress – Come dimostra la crescita di casi e ospedalizzazioni in Gran Bretagna, “la variante Delta è molto contagiosa e temibilissima, quindi vacciniamo vacciniamo e vacciniamo. E introduciamo il Green pass per tutte quelle situazioni in cui c’è aggregazione”.

Lo dice Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’Università Cattolica di Roma.

Secondo fonti del governo si deve estendere l’obbligatorietà del green pass per l’accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza.

Tra i provvedimenti verso cui si tende, c’è anche quello di riservare – almeno per alcune attività – l’utilizzo del green pass solo dopo aver fatto la seconda dose di vaccino, in linea con l’Ue. Un utilizzo diffuso del pass – a quanto si apprende – eviterebbe il ricorso a misure più restrittive. Su questo fronte, avanza l’ipotesi di un maggior peso dell’Rt ospedaliero sui profili di rischio da assegnare alle regioni.

I provvedimenti che scaturiranno dal confronto su questi temi confluiranno nel ‘decreto emergenza’ del Governo previsto entro fine luglio, dove dovrebbe essere prevista anche la proroga dello stato di emergenza, che al momento termina il 31 luglio. Due sono le ipotesi, al momento, della sua prossima scadenza: fine ottobre oppure fine dicembre.