AgenPress – Incidente di caccia nei boschi di Magliano in Toscana (Grosseto). Un uomo di 48 anni si è sparato su un piede ed è stato soccorso con l’elicottero Pegaso che lo ha accompagnato all’ospedale Misericordia. L’uomo da quanto emerso non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Orbetello oltre all’ambulanza del 118. Sono escluse responsabilità di terze persone.