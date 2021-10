Hong Kong. Artista danese assume avvocati per portare la statua di Tienanmen in Europa

- Advertisement -

AgenPress – Jens Galschiot, l’artista danese autore della scultura in memoria delle vittime di piazza Tienanmen, ha dato istruzioni al proprio avvocato di mettere al sicuro la sua opera e riportarla in Europa dopo che l’ateneo della città-Stato ne ha deciso la rimozione.

Il “Pillar of Shame” di , alto otto metri (26 piedi) si trova nel campus dell’Università di Hong Kong (HKU) dal 1997, l’anno in cui la città è stata restituita alla Cina.

Presenta 50 volti angosciati e corpi torturati accatastati l’uno sull’altro e commemora i manifestanti democratici uccisi dalle truppe cinesi intorno a Piazza Tiananmen a Pechino nel 1989.

La scorsa settimana la più antica università di Hong Kong ha ordinato di rimuoverla entro le 17:00 di mercoledì 13 ottobre citando “consulenza legale” mentre le autorità reprimevano il dissenso.

Galshiot ha detto all’AFP di aver assunto un avvocato locale e di aver chiesto un’audizione con l’università sul futuro della statua mentre la scadenza incombe.

“Spero che la mia proprietà della scultura venga rispettata e che sarò in grado di trasportare la scultura fuori da Hong Kong in condizioni ordinate e senza che abbia subito alcun danno”, ha detto all’AFP via e-mail.

Galschiot ha detto che preferirebbe che la statua rimanesse a Hong Kong. Se fosse stato distrutto dalle autorità, ha detto, gli abitanti di Hong Kong dovrebbero raccogliere “quanti più pezzi possibile del Pilastro della Vergogna”.

“Questi pezzi possono essere usati per fare qualche manifestazione simbolica che ‘Gli imperi muoiono, ma l’arte persiste'”, ha detto l’artista.

Glaschiot ha detto di essere stato anche in contatto con persone di Hong Kong che stavano effettuando scansioni 3D della scultura per produrre versioni in miniatura.

Repressione del dissenso

L’ordine di rimozione di HKU è stato scritto dallo studio legale globale Mayer Brown e indirizzato all’Alleanza di Hong Kong, un’organizzazione ora sciolta che organizzava le veglie annuali in memoria di Tienanmen della città.

L’Università di Hong Kong ha affermato che “sta ancora cercando consulenza legale e sta lavorando con parti correlate per gestire le questioni in modo legale e ragionevole”.

Mayer Brown ha affermato che l’università era un cliente di vecchia data che veniva aiutato a “comprendere e rispettare la legge attuale”.

“La nostra consulenza legale non è intesa come commento su eventi attuali o storici”, ha detto un portavoce all’AFP.

Hong Kong era l’unico posto in Cina dove il ricordo di massa dei morti di Tienanmen era ancora tollerato.

Ma la città viene rimodellata secondo l’immagine autoritaria della Cina sulla scia delle enormi e spesso violente proteste democratiche di due anni fa.

Decine di oppositori sono stati incarcerati o sono fuggiti all’estero e le autorità hanno anche intrapreso una missione per riscrivere la storia e rendere la città più “patriottica”.

Molti dei leader dell’alleanza sono stati arrestati nell’ultimo anno e le ultime due veglie sono state vietate con le autorità che citano il coronavirus.

I funzionari hanno anche avvertito che commemorare Tiananmen potrebbe costituire una sovversione ai sensi di una nuova legge sulla sicurezza nazionale che Pechino ha imposto alla città lo scorso anno.

Anche un museo gestito dall’alleanza è stato perquisito e chiuso, le sue mostre portate via nei furgoni della polizia.