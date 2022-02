Il Domani. Gdf a casa di Conte per fatture di consulenza. Fonti M5S, è persona informata non indagata

- Advertisement -

AgenPress – La Guardia di Finanza a casa di Giuseppe Conte, nelle scorse settimane, per l’acquisizione di fatture e documenti per consulenze da 3-400mila euro, non tutti pagati, per alcune società di Francesco Bellavista Caltagirone, ex patron del gruppo Acqua Marcia. Lo scrive il quotidiano Domani in un articolo in prima pagina.

I militari oltre che nell’appartamento di Conte sarebbero stati dall’avvocato Guido Alpa e da altri due legali. Il fascicolo della procura di Roma a “modello 44”, senza indagati, è relativo alle dichiarazioni di Piero Amara. La procura dovrà accertare se le consulenze si sono svolte correttamente come sostengono i legali.

“Perquisizione della Guardia di Finanza a casa dell’ex premier Conte per le sue consulenze: la notizia aprirà i tg Rai come quando, a ottobre 2019 pochi giorni dopo la nascita di Italia Viva, furono perquisiti in massa i finanziatori della Leopolda e finirono su tutte le tv?”, scrive su twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

Fonti del M5s precisano che “Giuseppe Conte è persona informata dei fatti e non è indagato”. Il fascicolo della procura, senza indagati, è relativo alle dichiarazioni di Piero Amara.