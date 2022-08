Incidenti stradali nella notte. Morti 4 ragazzi a Treviso, un 44enne nel Ferrarese, ferito un neonato nel Cuneese

- Advertisement -

AgenPress – Quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 19 anni sono morti la scorsa notte a Godega Sant’Urbano (Treviso) in seguito alla fuoriuscita di strada dell’auto sulla quale viaggiavano. Dopo essere sbandata, la vettura è finita rovesciata contro un grosso albero, dentro un piccolo canale di scolo. I quattro ragazzi, che abitavano tuti in comuni del trevigiano, sarebbero deceduti all’istante.

Incidente mortale, la scorsa serata, nella frazione di Ponte Scalabrina a Migliarino, nel Ferrarese. Intorno alle 19.15, all’altezza di via San Lorenzo sulla Strada Provinciale 68, una Chevrolet Matiz è uscita di strada – per cause ancora da chiarire – ed è finita in un canale. Nel sinistro ha perso la vita il conducente della vettura, Pasquale Marino, 44enne originario del Materano e residente ad Ostellato.

Un altro incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri a Dogliani, nel Cuneese. A rimanere ferito un bambino di un mese poi ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso.

Nell’incidente sono state coinvolte altre quattro persone. Nessuna di loro ha riportato gravi conseguenze.