India. Ministro del Manipur pubblica foto di una bambina che a scuola culla la sorellina

AgenPress – “La sua dedizione per l’istruzione è ciò che mi ha lasciato stupito! Questa bambina di 10 anni di nome Meiningsinliu Pamei di Tamenglong, Manipur, frequenta la scuola facendo da babysitter a sua sorella, poiché i suoi genitori erano fuori per l’agricoltura e gli studi mentre tenevano in grembo la sorella minore2.

L’immagine, pubblicata da un ministro del Manipur, Thongam Biswajit Singh, ritrae una bambina di dieci anni, Meiningsinliu Pamei, che a scuola, mentre segue le lezioni, tiene in grembo la sorellina di pochi mesi.

L’immagine, condivisa migliaia di volte sulla rete, ha scatenato una corsa alla solidarietà: uno dei ministri del Manipur si è impegnato a finanziare personalmente gli studi di Meiningsinliu; l’associazione degli studenti Rongmei Naga Student Organisation ha visitato la casa della famiglia e ha donato 10mila rupie, (125 euro); il governo ha inviato gli assistenti sociali per fornire provviste e inserire la bambina e i suoi genitori in un programma di sostegno per le famiglie svantaggiate.