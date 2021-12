India. Scimmie si vendicano per la morte di un loro cucciolo uccidendo 250 cuccioli di cane

AgenPress – Le scimmie hanno ucciso più di 250 cuccioli di cane perché responsabili della morte di un piccolo della loro specie. Una vera e propria mattanza che genera scompiglio nel villaggio indiano.

La tragedia è accaduta nel distretto di Beed, per la precisione nel villaggio di Maharasht dove nell’ultimo mese le scimmie si sono rese protagoniste di una vera e propria mattanza lanciando i cuccioli da grandi altezze.

Secondo quanto riferito, non ne è rimasto un solo cucciolo nel villaggio di Lavool, che si trova a circa 10 chilometri da Majalgaon nel distretto di Beed e ha una popolazione di circa 5.000 persone. Secondo la gente del posto, ogni volta che le scimmie nelle vicinanze vedono un cucciolo, lo catturano, lo portano ad alta quota e lo buttano giù. I funzionari del dipartimento forestale sono stati anche contattati dalla gente del posto esortandoli a catturare le scimmie nella zona. Tuttavia, i funzionari interessati hanno visitato il villaggio ma non sono riusciti a catturare nemmeno una scimmia.

Dopo che il personale del dipartimento forestale non è riuscito a catturare le scimmie scatenate, i residenti si sono fatti avanti per salvaguardare i cuccioli. Nel processo, molte persone si sono ferite quando le scimmie li hanno attaccati per rappresaglia. Secondo la gente del posto, le scimmie hanno anche iniziato a prendere di mira i bambini in età scolare, causando il panico tra le persone, secondo il rapporto.

Gli abitanti della zona hanno chiamato il dipartimento forestale per chiedere aiuto per affrontare i primati, ma quando sono arrivati, ​​i funzionari non sono stati in grado di catturare neanche una scimmia. Quindi la popolazione ha cercato di agire autonomamente lanciando pietre nella loro direzione ma alcuni sono rimasti feriti di rimando. Le scimmie sono animali solitamente innocui ma possono diventare pericolose.

L’aggressività delle scimmie è sfociata nell’attacco a un bambino di 8 anni. L’Indian Forest Service del ministero dell’Ambiente è intervenuto facendo catturare la maggior parte delle scimmie presenti sul territorio.