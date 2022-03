Isola dei Famosi – Ilona Staller: “Grazie a Luca Di Carlo l’Avvocato del Diavolo ho riavuto mio figlio”

- Advertisement -

AgenPress. Nella seconda puntata de “L’isola dei famosi“ del 24 marzo, Ilona Staller, ex pornostar e deputata al Parlamento italiano, ha pianto nel ricordo di Ludwig Maximillian Koons, il figlio che ha avuto dal matrimonio con Jeff Koons, un famoso artista statunitense.

Come raccontato dall’ex parlamentare rapì Ludwig dalla casa di residenza di New York, portandolo in Italia. La Corte Suprema di New York emise subito contro Ilona Staller l’ordine di arresto per sottrazione internazionale di minore e la dichiarazione di ricercata con incarico all’FBI.

Jeff Koons voleva oltre la condanna penale della coniuge anche 8 milioni di dollari di risarcimento in quanto padre sofferente. Lei iniziò ad essere perseguitata dalla legge internazionale e fu solo grazie al penalista, Luca Di Carlo, famoso con lo pseudonimo “l’Avvocato del Diavolo” già difensore della pop star Michael Jackson e della famiglia di Pablo Escobar che riuscì ad riavere suo figlio ed essere assolta da tutte le accuse nonostante avesse rapito suo figlio, come da lei stessa affermato.