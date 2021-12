Israele. Separate due gemelline unite alla testa. Intervento durato 12 ore. “Respirano e mangiano da sole”

- Advertisement -

AgenPress – Due gemelle di un anno, nate unite alla testa, sono state separate con un’operazione estremamente rara durata 12 ore, che ha richiesto mesi di preparazione.

L’intervento è stato eseguito presso il Soroka Medical Center della città di Beersheba la scorsa settimana, e ha visto coinvolte decine di esperti provenienti da Israele e dall’estero.

Mesi prima dell’intervento, nelle loro teste sono stati inseriti sacchetti gonfiabili di silicone, periodicamente espansi per allungare la pelle che è stata poi utilizzata per richiudere dopo la ricostruzione dei rispettivi crani.

Le due bambine si stanno riprendendo bene, “respirano e mangiano da sole,” ha riferito Eldad Silberstein, capo del dipartimento di chirurgia plastica di Soroka, a Channel 12 di Israele.

“Si tratta di un’operazione rara e complessa eseguita finora nel mondo solo circa 20 volte, e per la prima volta in Israele”, ha dichiarato in una nota Mickey Gideon, direttore della neurochirurgia pediatrica al Soroka Medical Center.

Gideon ha affermato che il successo dell’operazione ha rafforzato “il senso di missione che ci ha reso medici”. Ma ha avvertito che “i prossimi giorni saranno critici nel processo di recupero”. L’intervento è stato pianificato con modelli 3D e tecnologia di realtà virtuale e il processo, durato mesi, ha coinvolto un totale di 50 operatori ospedalieri. I gemelli siamesi si verificano una volta ogni 200.000 nati vivi, secondo l’Università del Minnesota. Sono sempre identici e la maggior parte sono femmine. È particolarmente raro che i gemelli si uniscano alla testa.